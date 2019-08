Arrestaties in zaak onthoofd lichaam België

Foto ter illustratie. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / PIET DEN BLANKEN

LUIK - De Belgische politie heeft drie mensen opgepakt in de zaak van het onthoofde en verbrande lichaam van een man dat vorige week werd gevonden in de bossen bij het dorp Amonines in de Belgische provincie Luxemburg. Inmiddels is ook de identiteit van het slachtoffer achterhaald. Het gaat om de 44-jarige Ilyas Kösker uit Luik, die sinds 28 juni vermist werd.