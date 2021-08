Premium Het beste van De Telegraaf

Wachttijden zorg: Patiënt die bereid is stuk te reizen, kan vaak eerder onder het mes

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Staaroperaties, liesbreuken, spataderen en nieuwe heupen of knieën zijn ingrepen die massaal moeten worden ingehaald of behandeld, omdat ze door de zorg voor coronapatiënten zijn uitgesteld. De jongste schatting van de Nederlandse Zorgautoriteit is dat het in totaal om 170.000 tot 210.000 operaties gaat.