Een van de ’drie oppositievrouwen’ Wit-Rusland gearresteerd

Volgens een woordvoerster van Tichanovskaja is Maria Moroz opgepakt en wordt zij naar verwachting tot maandag vastgehouden. Het is niet duidelijk op welke gronden zij wordt vastgehouden, Moroz was eerder deze week ook al een keer gearresteerd na een bezoek aan de Litouwse ambassade in Minsk, maar ze werd kort daarna weer vrijgelaten.

De autoritaire leider Aleksandr Loekasjenko (65) hoopt zondag herkozen te worden. De oppositie vreest voor fraude. Ook waarnemers houden rekening met gesjoemel bij de verkiezingen in de voormalige Sovjetstaat, die ook wel ’de laatste dictatuur van Europa’ wordt genoemd. Loekasjenko regeert het land al sinds 1994 en zijn politieke rivalen worden op allerlei manieren tegengewerkt.

Zo zijn belangrijke oppositiefiguren in de aanloop naar de verkiezingen opgepakt of gevlucht. Daardoor kon de politiek onervaren Tichanovskaja uitgroeien tot de voornaamste rivaal van de president. De huisvrouw stelde zich kandidaat na de arrestatie van haar echtgenoot, een populaire blogger.

Tichanovskaja zegt overigens geen werkelijke presidentiële ambities te hebben. Haar programma kent drie beloftes: vrijlating van alle politieke gevangen, het terugdraaien van de veranderingen in de grondwet die de macht van Loekasjenko vergrootten en binnen zes maanden alsnog vrije en eerlijke verkiezingen.

Coronavirus

De oppositie tegen Loekasjenko heeft dit jaar een nieuwe impuls gekregen door onvrede over de economie en diens aanpak van de uitbraak van het coronavirus. Er kwamen vele duizenden mensen af op verkiezingsbijeenkomsten met Tichanovskaja.

Loekasjenko probeert kiezers ondertussen te paaien door ze meer welvaart in het vooruitzicht te stellen. „Binnen vijf jaar zal het gemiddelde salaris in Wit-Rusland verdubbelen”, beloofde hij.

Arrestaties

Loekasjenko heeft Moskou en de westerse landen ervan beschuldigd zich met de verkiezingen te bemoeien. Vorige week heeft zijn veiligheidsdienst meer dan dertig Russen aangehouden die volgens de autoriteiten gewelddadige protesten met leden van de oppositie aan het beramen waren.