Kreta opgeschrikt door aardbeving

Ruim 735.000 euro opgehaald voor slachtoffers aardbeving Haïti

Op Giro 5125 voor slachtoffers van de aardbeving in Haïti is sinds zondag 735.519 euro binnengekomen, aldus het Rode Kruis dinsdag. Volgens de hulporganisatie is het aantal doden in het land opgelopen tot 1417 en zijn zo’n 84.225 huizen ernstig beschadigd of verwoest door de aardbeving van afgelopen...