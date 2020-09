Bronnen: takenpakket minister Hugo de Jonge verlicht

Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Het idee is om de CDA’er alleen nog maar als coronaminister in te zetten, andere taken zouden naar andere bewindspersonen kunnen, zoals VVD-minister Tamara van Ark (Medische Zorg) en CU-staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). In de praktijk gebeurde dat min of meer al, het schuiven met taken wordt nu structureel en geformaliseerd.

Minister De Jonge is nu nog formeel verantwoordelijk voor zaken zoals het persoonsgebonden budget en medisch-ethische vraagstukken. Het zijn dossiers die op andere ministeriële bureaus kunnen worden gelegd.

Mondkapjes

De afgelopen tijd viel op dat de doorgaans zo energieke De Jonge zo vermoeid oogde. Tijdens het laatste coronadebat van afgelopen dinsdag was het premier Rutte die het spervuur van vragen over de strubbelingen met mondkapjes in de ouderenzorg voor zijn rekening nam, niet minister De Jonge. In de oppositie houden ze er rekening mee dat meespeelde dat De Jonge tijdens het debat anders wel erg veel op zijn bordje kreeg.

Volgens nauwbetrokkenen van De Jonge ondanks maanden minder slaap nog steeds zijn energieke zelf. Wel is volgens hen besloten dat ook Rutte op alle coronadossiers meeleest, zodat ook de premier vragen hierover kan beantwoorden. Voorheen verwees hij dan steeds naar De Jonge.

Eerder dit jaar trad minister Bruno Bruins (Medische Zorg) af. Dat gebeurde nadat de VVD’er tijdens een coronadebat in elkaar zakte. Hij had oververmoeidheidsverschijnselen en keerde niet meer terug in de politiek. Inmiddels heeft hij een topbaan bij de Haagse vervoerder HTM.