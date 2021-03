Bomvolle stadsparken gaan dicht, zonaanbidders krijgen coronaboete

In Maastricht werden mensen die in het zonnetje zaten, op de bon geslingerd. Het Amsterdamse Vondelpark werd ook afgesloten. Ook in het Spoorpark in Tilburg en op andere plekken in het land wordt gehandhaafd. Ondertussen is door weerstations een nieuw warmterecord uitgeroepen. Morgen wordt het 21 graden.

Volgens een woordvoerster van de politie Limburg hebben meerdere mensen een boete gekregen „voor het niet-naleven van de coronaregels.” Dat kost 95 euro.

Ook in het Spoorpark in Tilburg zijn veel mensen bijeen om van het weer te genieten. Het park wordt volgens Omroep Brabant niet ontruimd, wel zijn de deuren gesloten. Tientallen mensen die nog voor de ingang stonden, worden weggestuurd. Mensen die al wel in het park zijn, krijgen een boete van aanwezige boa's en politieagenten.

Volgens de omroep zijn honderden feestgangers aan het dansen op luide muziek van zelf meegebrachte geluidsboxen. Ook zou er volop geknuffeld worden. Bij een sportveldje aan de zijkant van het park proberen mensen over een hek heen te klimmen om het feestje niet te missen.

Vondelpark dicht

De toegang tot het Vondelpark in Amsterdam werd eerder dinsdagmiddag opnieuw tijdelijk afgesloten omdat het ook daar te druk zou zijn. De gemeente vraagt mensen naar een rustigere plek te gaan, voldoende afstand te houden en dichtbij huis te genieten van het weer.

Het kabinet maant burgers om zoveel mogelijk ’binnen te blijven’: buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen mogen gaan.

In het Bloesempark in Amsterdam staan de mensen zelfs in een enorme rij. Er mogen maximaal 150 mensen naar binnen en dan mag je een half uur wandelen.

Het Museumplein in Amsterdam, waar elke week ’koffiedrink’-demonstraties zijn, is in de loop van de middag ook helemaal volgestroomd met zonaanbidders.

Recordwarmte

Om 15:30 steeg de temperatuur in het Brabantse Woensdrecht naar 23,7 graden. Niet eerder was het zo warm in Nederland op 30 maart, meldt Weeronline. Het oude record stamt uit 1998 en werd behaald in het Limburgse Arcen. Elders in het land is het ook zeer zacht met 20-22 graden. Later in de week doet de temperatuur een stap terug en het wordt gevoelig kouder.

