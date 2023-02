Premium Het beste van De Telegraaf

’China heeft al partij gekozen voor Rusland’ Chinees vredesplan voor Oekraïne neemt geen duidelijk standpunt in

Door Cindy Huijgen

Wang Yi (r), de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van de Chinese Communistische Partij, bezocht de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov deze week in Moskou. Ⓒ ANP

Peking - China roept op tot vrede in Oekraïne, maar komt in het langverwachte 12-punten document niet met concrete stappen. Het document past in de Chinese strategie om geen duidelijk standpunt voor of tegen Rusland in te nemen.