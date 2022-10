Britse media: meerderheid partijgenoten schaart zich achter Sunak

Rishi Sunak Ⓒ Bloomberg

LONDEN - Rishi Sunak wordt in de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij en het premierschap van het Verenigd Koninkrijk gesteund door een meerderheid van zijn partijgenoten in het parlement, melden Britse media. Zijn tegenstander Penny Mordaunt loopt flink achter in het aantal steunbetuigingen.