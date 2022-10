Britse premiers wisselen elkaar af op bezoek bij koning Charles

Premium Lifestyle

In de voetsporen van de Queen: wandelen langs The Crown-scènes in Londen

Elizabeth II is niet meer, maar de hitserie The Crown, over het leven van de Britse vorstin en haar familie, gaat gestaag door. Op 9 november verschijnt het vijfde seizoen op Netflix. Leuk om als opwarmertje in Londen langs locaties te wandelen waar iconische scènes uit de dramareeks zijn opgenomen....