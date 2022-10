Eerste hindoeïstische premier in VK wacht op bezoek bij koning Charles ’kissing hands’-ceremonie

Sunak is officieel de nieuwe premier na de ’kissing hands’-ceremonie, waarbij de koning en de regeringsleider elkaar tegenwoordig de hand schudden. Het benoemen van Truss was begin september de laatste publiek taak van zijn moeder Elizabeth, die twee dagen later overleed. Exact zeven weken later kan Charles zijn eerste premier al benoemen.

Truss houdt dinsdag na haar laatste ministerraad rond 10.15 uur Britse tijd nog een afscheidstoespraak voor Downing Straat 10, de ambtswoning van de premier.

Sunak, voormalig minister van financiën onder Boris Johnson, zal het Britse volk juist voor het eerste toespreken als premier. Hij doet dat naar verwachting rond 11.35 uur voor Downing Street 10. De rest van de dag zal hij waarschijnlijk bezig zijn met het samenstellen van zijn ministersploeg. Woensdag staat al de eerste confrontatie met de oppositie op het programma, met het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis. De verwachting is dat Labour, de grootste oppositiepartij, scherpe kritiek zal leveren op Sunak en de Conservatieven.

De nieuwe Britse premier wil de Britse economie stabiliseren en de eenheid binnen zijn partij herstellen. Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Maar Sunak gaat het in ieder geval proberen. In zijn eerste toespraak voor het hoofdkantoor van de Conservatieve Partij maakte hij duidelijk dat hij dit wil bereiken door integriteit en nederigheid te tonen.

Dat laatste is in ieder geval in contrast met zijn directe voorgangers Boris Johnson en Liz Truss. De eerste kwam tijdens zijn premierschap voortdurend in problemen omdat hij de waarheid als iets wat hij ervan vond beschouwde. Truss trachtte de financiele markten te overtuigen van haar ideologische agenda van lagere belastingen en hogere uitgaven. Dat mislukte jammerlijk.

Pijnlijk vertrek

De leiding van de Conservatieve Partij slaagde in haar opzet om de opvolging van Truss, die afgelopen donderdag aangaf te vertrekken als premier, zo kort en zo weinig pijnlijk als mogelijk te maken. De grens van noodzakelijke sympathisanten binnen de eigen fractie werd hoog gelegd. Te hoog in ieder geval voor voormalig premier Johnson en fractieleider Penny Mordaunt, die de enigen bleken die, naast Sunak, een gooi wilden doen naar het premierschap.

Sunak krijgt het niet gemakkelijk. Het politieke experiment met drastische belastingverlagingen van zijn voorganger Truss, betekent dat er waarschijnlijk zwaardere bezuinigingen, of hogere belastingverhogingen, moeten worden doorgevoerd dan Sunak slechts enkele maanden geleden voor mogelijk hield.

Hij waarschuwde talloze malen tegen de ’fantasiepolitiek’ van Truss, maar plukt nu de zure vruchten van het feit dat de leden van zijn partij niet naar hem wilden luisteren. Maar financiële markten leken een soort van brevet van goedkeuring te geven aan de benoeming. Het pond steeg enigszins, terwijl de lange rente voor Britse overheidsobligaties daalde.

Het is overigens de vraag of dit gebeurde als gevolg van de benoeming van Sunak, of dat er een zucht van verlichting door markten ging dat een terugkomst van Johnson, met vrijwel verzekerde politieke chaos, was voorkomen.