Dronken man rijdt bijna politie aan in Herpen

De man slingerde over de weg. Tijdens zijn rit reed hij ook bijna tegen een paal aan. Agenten besloten de man aan te houden. Het rook in de wagen naar alcohol en de weggebruiker had braaksel over zijn broek en hand.

Het bleek dat de automobilist over zichzelf had gebraakt. De man moest mee naar het bureau, daar bleek dat hij een promille van 1,64 in zijn bloed had, schrijft Omroep Brabant. De man heeft zijn rijbewijs in moeten leveren.