Sport wint populariteit Baywatch in het binnenbad op NK Lifesaving

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Het NK Lifesaving in Zevenaar. Ⓒ ROBERT HOETINK

Zevenaar - Lifesaving is uitgegroeid tot een serieuze sport. Steeds meer jongeren trainen hard om anderen te kunnen redden van een verdrinkingsdood. Een competitie-element helpt daarbij. Zaterdag werd in Zevenaar het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd gehouden. Baywatch in het binnenbad.