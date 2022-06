LIVE | Verdachten staan terecht voor bedreigen RIVM-baas Van Dissel

Onze verslaggever Silvan Schoonhoven doet onderaan het bericht live verslag vanuit de rechtszaal.

Ook medecomplotdenker Joost K. staat terecht voor soortgelijke feiten. K. is ervan overtuigd geraakt dat hij in zijn kinderjaren misbruikt is door Van Dissel en een huisarts in Bodegraven en dat hij getuige was van satanische kindermoorden.

Vandaag worden de strafeisen van het OM verwacht en komen de pleidooien aan bod.