Vluchten geschrapt op Eindhoven Airport na mogelijke wapenvondst

De luchthaven vraagt passagiers wiens vlucht is geannuleerd naar huis te gaan om daar online om te boeken. Het zou niet mogelijk zijn dat op het vliegveld te doen. Op beelden is te zien dat het erg druk is op Eindhoven Airport en er ook buiten veel passagiers staan te wachten.

Reizigers mogen sinds ongeveer 13.15 uur de terminal niet meer in. De veiligheidscontroles zijn volgens het vliegveld rond 15.00 uur hervat, maar de terminal blijft vooralsnog dicht zodat de rijen voor de controles weggewerkt kunnen worden. Hoe lang dat nog duurt, is nog niet duidelijk.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee was er geen sprake van een dreigende situatie en is het vrijwel zeker dat het niet om een vuurwapen ging dat werd aangetroffen. Volledig uitsluitsel kon de zegsman daar nog niet over geven, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.