’Bewaking bedreigde mensen moet professioneler’

Dat concludeert een speciale commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Gertjan Bos. Het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen is zo’n twintig jaar oud en kwam tot stand na de moord op Pim Fortuyn.

De commissie doet een aantal aanbevelingen. Het stelsel moet flexibeler worden, beter omgaan met informatie en beter kunnen omgaan met nieuwe vormen van dreiging. Daarbij moet er rekening mee gehouden worden dat meer mensen beveiligd zullen moeten worden, doordat geweld vaker voorkomt en grotere groepen mensen slachtoffer dreigen te worden. De commissie benadrukt wel dat er waardering moet zijn voor de mensen die de laatste jaren zo goed mogelijk hun werk hebben gedaan. Er is een „groot beroep gedaan op de professionaliteit, loyaliteit en improvisatievermogen van functionarissen binnen het stelsel.”

Volgens de commissie moet het stelsel meer menskracht krijgen en beter aangestuurd worden. Een grote reorganisatie van het stelsel, zou dan niet nodig zijn. Wie voor bescherming in aanmerking komen moet duidelijker worden, net als de manier waarop zij beschermd worden. En wie beveiligd moet worden, moet beter ondersteund en geïnformeerd worden.

Taskforce

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus stuurde het onderzoek van Bos woensdag naar de Tweede Kamer. In een brief bij het rapport zegt hij later, naar verwachting in de loop van november, met een inhoudelijke reactie te komen. Wel zegde hij vast toe dat er een taskforce komt die moet kijken hoe van het onderzoek van Bos geleerd kan worden.

De taskforce wordt onderdeel van een nieuw overleg, de zogenoemde Landelijke Vierhoek. Dat is een overleg tussen organisaties die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van bedreigde personen. Het gaat om de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de portefeuillehouder van het Openbaar Ministerie, de korpschef van de Nationale Politie en de commandant van de Koninklijke Marechaussee. De Vierhoek was ook een aanbeveling van de commissie-Bos.