’Seks, macht en fraude leidden tot lugubere moord op Nederlandse zakenman Tob Cohen’

Aantal moorden in de VS in 2020 met 30 procent gestegen

In de Verenigde Staten zijn in 2020 21.500 moorden gepleegd, Het gaat om een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt de Amerikaanse politiedienst FBI. Volgens The New York Times en The Washington Post gaat het om de grootste jaarlijkse stijging sinds de FBI begin jaren ...