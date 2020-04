Tenminste 25 doden bij brand op Zuid-Koreaanse bouwplaats

De brand brak rond 13.30 uur lokale tijd uit bij een loods in aanbouw. De autoriteiten vermoeden dat de brand in het souterrain is ontstaan na een onverwachte explosie bij het gebruik van urethaan, een brandbare stof die wordt gebruikt bij het aanbrengen van isolatie.

„De brand lijkt zich snel te hebben verspreid terwijl de slachtoffers niet in staat waren om zich in veiligheid te brengen”, zei de brandweer. Op de rampplek wordt nog gezocht naar overlevenden. Premier Chung Sye-kyun heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, de brandweer en de landelijke politie opgedragen om daarbij alle middelen in te zetten.