Paus: God houdt ook van de slechtste mensen

„Kerstmis herinnert ons eraan dat God ieder mens blijft liefhebben, zelfs de slechtste”, zei het 83-jarige hoofd van de Katholieke Kerk tijdens de traditionele mis.

„U heeft misschien verkeerde ideeën, u heeft er misschien een heleboel gehad, maar de Heer blijft u liefhebben. Gods liefde voor de mensheid is niet gebonden aan voorwaarden. „Hoe vaak denken we dat God goed is als we goed zijn en dat Hij ons straft als we slecht zijn. Het is niet zo”, zei Franciscus.

Zonder ze specifiek te noemen, verwees Franciscus ook naar recente problemen van de Kerk, waaronder haar pogingen om de voortdurende schandalen van seksueel misbruik over de hele wereld en financiële onregelmatigheden dichter bij huis in het Vaticaan aan te pakken.

Woensdag, op eerste kerstdag, zal Franciscus vanaf het pauselijke balkon van de Sint-Pietersbasiliek nog de pauselijke zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) uitspreken.