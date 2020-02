Oudste vrouw én oudste man van België overleden

Dat meldt de Gerontology Research Group. De Proost leefde 111 jaar en 354 dagen. Op verzoek van de familie werd het overlijden pas zaterdag bekendgemaakt, schrijft Het Nieuwsblad.

Elisabeth De Proost werd geboren op 5 februari 1908 in Anderlecht en overleed vorige week zaterdag in een bejaardentehuis in de gemeente. Ze was de oudste inwoner van het land sinds het overlijden van Madeleine Dullier op 20 april 2018.

De nieuwe oudste vrouwelijke Belg is vanaf nu Marietta Joanna Bouverne geboren op 25 december 1908 in Gent, waar ze nog steeds woont.

Oudste man

Een dag voor de dood van De Proost overleed ook de oudste mannelijke Belg, Maurits Stael. De man uit Torhout werd 108. Hij verbleef de laatste jaren in woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem. Stael was oud-strijder uit de Tweede Wereldoorlog.