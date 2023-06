Tegenstrijdigheden en dreigementen op Russische tv: ’Nu kijken naar de dam bij Kiev’

Analisten in het Russische debatprogramma kwamen met een historische vergelijking uit de Tweede Wereldoorlog Toen liet Sovjet-leider Jozef Stalin namelijk een dam opblazen bij de Djenpr in Oekraïne om de opmars van de nazi’s een halt toe te roepen. Tienduizenden burgers kwamen om het leven, maar volgens Moskou was het pure noodzaak en een offer dat gebracht moest worden. „Was dat een misdaad? Nee, helemaal niet. Het Rode Leger haalde er voordeel uit, op een kritiek moment”, aldus politiek analist Viktor Onevitsj. „Als zoiets als dit voordelig is voor Rusland, hoe kan het dan slecht zijn?”

Talkshowhost Ivan Troesjkin lijkt op dat moment in te willen grijpen, zonder succes. Want even later stelt Alexei Leonkov, opgevoerd als militair expert, dat het onwaarschijnlijk is dat Oekraïense troepen - in bezet gebied - de dam hebben weten te vernietigen, omdat dat volgens hem alleen van binnenuit kan met een flinke hoeveelheid explosieven. „Het is geen makkelijke opdracht om zo’n dam op te blazen. Dat krijg je niet zomaar voor elkaar met een artilleriegranaat. De dam is gebouwd om daartegen bestand te kunnen zijn.” Een ander merkt in de uitzending nog fijntjes op dat „de dam onder Russische controle staat.”

Presentator Troesjkin voelt de bui al hangen en probeert daarna bij te sturen: „Dus waren het duikers of een onderwaterdrone?” Ze schakelen snel over naar een fragment met de onlangs bij Fox News ontslagen Tucker Carlson, die regelmatig van leer trok tegen het ’corrupte’ regime in Kiev. „Iemand die de waarheid vertelt en stelt dat Oekraïne direct betrokken was bij de vernieling van de dam”, aldus Troesjkin.

Bekijk hieronder de video met oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif over de laatste ontwikkelingen in de oorlog. Artikel gaat verder onder de video.

’Sabotage’

Dinsdag kwam het al tot een merkwaardig verschil in uitleg vanuit pro-Russische kampen. De bekende Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov sprak na de ramp met de dam van een „bewuste sabotageactie” in opdracht van de regering in Kiev waarvoor Oekraïne „alle consequenties op zich moet nemen.” Maar de pro-Russische gouverneur van Cherson, Vladimir Saldo, was een stuk optimistischer en stelde opvallend genoeg dat „de vernieling van de dam een tactisch militair voordeel biedt aan de Russische strijdkrachten.” Dat beamen ook westerse defensie-experts, zoals oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif, deze week.

Kiev waarschuwde bij monde van president Volodimir Zelenski maanden geleden al dat de Russen bommen zouden plaatsen op de dam. Hij spreekt van een terreurdaad en beschuldigt Moskou ook van het belemmeren van hulp voor getroffenen door burgers en reddingswerkers te beschieten.