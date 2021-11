Bizar: monnik houdt al halve eeuw arm in de lucht

Tot midden jaren zeventig was Sadhu Amar Bharati een Indiër zoals zovelen. Hij werkte bij een bank, had een vrouw en kinderen. Tot hij ineens een openbaring kreeg en zich volledig toelegde op een leven in dienst van Shiva, het hoogste goddelijke wezen in het hindoeïsme. Hij verliet huis en haard, nestelde zich op een berg en startte daar een bizarre actie! Al bijna vijftig jaar houdt hij zijn arm in de lucht, als noodkreet voor vrede. Inmiddels krijgt hij zijn arm niet meer naar beneden.

De eerste twee jaar van zijn ’vredesproject’ waren extreem pijnlijk. Probeer thuis maar eens uw arm twee tot drie minuten in de lucht te houden en u begrijpt wat Bharati meemaakte. Zijn liefde voor Shiva en de hunkering naar vrede wogen echter zwaarder dan de pijn die hij voelde. Na het tweede jaar had hij geen gevoel meer in zijn hand en verdween daarmee ook langzaam de gevoeligheid van zijn arm. Inmiddels is zijn arm verworden tot een soort vlaggenstok.

Zelf vindt de monnik er niets speciaals aan. In een van de zeldzame interviews die hij ooit gaf, zei hij: „Voor mij is het geen groot ding, maar zoveel vraag ik niet. Waarom maken we ruzie met elkaar? Waarom gaan we in oorlog? Ik zou willen dat de hele wereld in vrede met elkaar leeft.”