Angstaanjagende pestdokter duikt op in Brits plaatsje: ’Oog in oog met vreselijk figuur’

De verklede figuur is in meerdere straten gesignaleerd. Ook de burgerwacht van Flackwell Heath is alert, schrijven Britse media.

Zo schrijft een vader op Facebook dat zijn zoon ’in verschrikkelijke toestand’ thuiskwam na achterna te zijn gezeten door een ’plague doctor’. Hij waarschuwt anderen voor de figuur. „Mijn jongste zoon zat op zijn fiets en toen hij de hoek om kwam, stond hij ineens oog in oog met een man gekleed in dat vreselijke pest-kostuum, met een grote hoed, zwarte gewaden en dat afschuwelijke masker met glazen bril en de lange snavel.”

’Versteend’

„De persoon begon naar hem toe te lopen en het behoeft geen betoog dat hij versteend stond”, vervolgt de man. Hoe oud zijn zoon precies is, is niet bekend. „Ik zou bang zijn geweest als ik daarmee oog in oog kwam te staan, maar ik hekel de gedachte om zo’n kwetsbaar iemand, jong of oud, daar alleen mee te confronteren.”

Ook in Schotland hebben ze de laatste tijd ’last’ van een of meerdere pestdokters. Toen de pest in Europa in de zeventiende eeuw toesloeg, begaven de medici zich in kostuums onder de mensen.