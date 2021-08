Formatie dinsdag verder: Hamer ontvangt CDA, PvdA, GL en CU

De formatie ontwaakte maandagochtend ruw uit de zomerslaap toen D66-leider Sigrid Kaag in het AD duidelijk maakte dat de deur voor een doorstart van het huidige kabinet met CU wat haar betreft nog altijd dicht zit. „Het roer moet om”, zei Kaag, die vooral op medisch-ethisch vlak CU niet ziet zitten. Ze wil een zo progressief mogelijk kabinet. ’In deze fase’ van de formatie vindt ze de christelijke partij daar niet bij passen.

Een ander argument om bij haar vijfpartijencoalitie te blijven is dat een kabinet met CU geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft en dus minder stabiel is. Aan het Binnenhof wordt Kaags keuze lang niet overal begrepen. Medisch-ethisch wordt bepaald niet gezien als het heetste politieke hangijzer.

Daarmee is de patstelling van voor de formatie-zomerstop er nog altijd. D66 wil niet met CU, VVD en CDA willen niet met PvdA én GL en die twee linkse partijen willen niet zonder elkaar.

’Heel goede moed’ en ’veel energie’

Toch spreken Kaag en VVD-leider Mark Rutte, beiden zuinig in hun commentaar, na een bezoek aan informateur Hamer van ’heel goede moed’ en ’veel energie’. „Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen er snel hoopt uit te komen”, probeert Rutte de moed erin te houden. Op de vraag wie met wie het volgende kabinet in moet, wil hij niet ingaan: „Ik ga daar niks over zeggen.”

VVD en D66 hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een document dat als basis gebruikt kan worden voor een regeerakkoord, dat tegelijkertijd alle ruimte moet bieden aan andere partijen om aan te schuiven. „Het is een aanzet tot een opzet voor een mogelijk regeerakkoord”, zegt Kaag voorzichtig. Of het document dat VVD en D66 hebben gemaakt nog openbaar wordt, is nog maar zeer de vraag.

Na het gesprek met Rutte en Kaag maandagochtend is het dinsdag de beurt aan CDA, PvdA, GL en CU om bij Hamer langs te komen. Die partijen zullen ook inzage krijgen in de ’aanzet tot een opzet’ van VVD en D66.

„We hebben echt vertrouwen dat we snel tot iets kunnen komen”, denkt Rutte. Bijna vijf maanden na de verkiezingen moet nu duidelijk worden of er een werkbare meerderheid is voor een volgend kabinet. Kaag: „De gesprekken gaan echt beginnen.”