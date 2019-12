Ophef om Amerikaanse oorlogskransen in Margraten

Regeringspartij CDA en oppositiepartij 50PLUS vragen zich of waarom in Frankrijk dergelijke kransen wel mogen blijven liggen. Zij willen van de minister van Defensie weten of Nederland mogelijk te streng omgaat met Europese regels die de import van schadelijke organismen moeten beletten.

CDA’er Martijn van Helvert en 50PLUS’ser Henk Krol vinden dat het maximum van drie dagen „geen eer doet aan de inzet van de gevallen soldaten die voor onze bevrijding hun leven gaven.” Ook zou het bij nabestaanden tot onbegrip leiden.

De kransen van de zilverbalmspar worden door families van soldaten in de VS gemaakt. Het is daar een traditie ze bij oorlogsgraven te leggen.

Jaarlijks groot eerbetoon

In mei wordt traditioneel een herdenking gehouden voor de Amerikaanse militairen die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij de bevrijding van Europa. Afgelopen jaar was minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok namens het kabinet aanwezig, net als Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur. Dit jaar was het de 75e keer.

Bekijk ook: Duizenden herdenken Amerikaanse militairen