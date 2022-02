Noodtoestand om demonstratie Canadese truckers tegen coronamaatregelen

De noodtoestand weerspiegelt volgens Wilson „de ernstige bedreiging van de veiligheid van de bewoners die worden gevormd door de aanhoudende demonstraties”, zo zei hij in een verklaring. Watson, die eerder op de dag al had geklaagd dat er meer demonstranten waren dan de politie onder controle kon houden, gaf geen details over welke maatregelen hij exact zal opleggen.

De demonstraties van de afgelopen dagen in verschillende Canadese steden komen voort uit het ’vrijheidskonvooi’ van Canadese vrachtwagenchauffeurs die boos zijn over de vaccinatieplicht die geldt voor internationale vrachtrijders. Vorig weekend trokken de chauffeurs met hun trucks naar het parlementsgebouw in het centrum van Ottawa. Sindsdien is het protest uitgegroeid tot een breder verzet tegen het coronabeleid van de regering van premier Justin Trudeau. Volgens de Canadese politie zijn de protesten goed georganiseerd en worden ze deels gefinancierd vanuit de Verenigde Staten.

Minister van Verkeer Omar Alghabra riep zaterdag de protesterende vrachtwagenchauffeurs op naar huis te gaan. „De demonstranten in Ottawa hebben hun punt gemaakt. Het hele land heeft hun punt gehoord.”

Ook veel inwoners van Ottawa hebben genoeg van de bezetting van hun stad. Een internetpetitie waarin de politie wordt opgeroepen om in te grijpen is meer dan 40.000 keer ondertekend. Het hoofd van de hoofdstedelijke politie zegt echter onvoldoende agenten te hebben om de blokkades te beëindigen.