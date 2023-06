Premium Het beste van De Telegraaf

Na dood getaserde man in Rotterdam: ’Agenten schrokken zelf ook’

ROTTERDAM - Een bosje rode en gele rozen is het enige wat nog herinnert aan het drama dat vrijdag plaatshad aan de Rotterdamse ’s Gravenweg. Een 32-jarige verwarde man werd hier na een achtervolging getaserd en overleed korte tijd later. Er is een onderzoek ingesteld.