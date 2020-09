Parachutisten storten neer op vliegveld Teuge

Ook de andere parachutist wordt met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, zo laat de politie aan Omroep Gelderland weten. Het gaat volgens de woordvoerder om twee opzichzelfstaande incidenten. Er was dus geen sprake van een duosprong.

Het ongeluk had omstreeks 15.30 uur plaats op het vliegveld.