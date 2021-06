Duitse politie-eenheid opgeheven om extreemrechtse chatgroepen

Agenten doorzochten woensdag woningen en werkplekken van verdachte collega’s. Minister van Binnenlandse Zaken Peter Beuth van de deelstaat heeft nu bekendgemaakt dat de zwaarbewapende SEK-eenheid van de politie in Frankfurt helemaal wordt opgeheven. Hij beklaagde zich over de cultuur binnen de eenheid, waar leidinggevenden zouden hebben nagelaten om in te grijpen.

Beuth stelde de betrokken agenten nog meer maatregelen in het vooruitzicht. Ze kunnen hun baan verliezen of mogelijk zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. De christendemocraat vindt dat de verdachte politiemensen sowieso niet meer aan de slag mogen voor een speciale eenheid in zijn deelstaat.

Vergelijkbare zaken kwamen de afgelopen maanden ook bij de politie in andere deelstaten aan het licht en bij het leger. Zo wisselden ongeveer dertig agenten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen via Whatsapp-berichten foto’s van Adolf Hitler en hakenkruizen uit, evenals vlaggen van het Derde Rijk en een montage van een vluchteling in een gaskamer in een concentratiekamp.