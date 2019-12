Beroemde internetkat Lil Bub overleden

Zijn geliefde huisdier is acht jaar geworden. De Amerikaanse Instagramkat Lil Bub werd geboren met verschillende aandoeningen. Door dwerggroei bleef de poes haar hele leven het uiterlijk van een kitten houden. Een te kleine onderkaak en het ontbreken van tanden zorgde ervoor dat haar tong permanent uit haar bekje hing. Lil Bub is in haar slaap overleden aan de gevolgen van een agressieve botontsteking.

Magie en vreugde

„Ik geloof echt dat ze de beslissing heeft genomen om haar falende lichaam te verlaten, zodat onze familie die moeilijke beslissing niet zelf zou hoeven te nemen”, schrijft Bridavsky op Instagram. „Liefste Bub, ik zal je vrijgevigheid, je liefde of je griezelige vermogen om zoveel magie en vreugde in de wereld te brengen nooit vergeten.”

Naast Instagram was Lil Bub (of zijn baasje) actief op Facebook, waar het dier zo’n 3 miljoen volgers had. Naast sociale media had Bub het druk als tv-persoonlijkheid en er is zelfs een film uitgebracht over de kat.

