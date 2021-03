Aziatische-Amerikaan toont littekens uit oorlog: ’Ben ik zo patriot genoeg?’

De beelden gingen viraal op sociale media. Met het statement maakte Wong volgens sommigen een krachtig gebaar tegen racisme. Anderen zeggen dat het helemaal niet nodig zou moeten zijn dat Amerikanen met Aziatische wortels zich genoodzaakt voelen om hun loyaliteit aan het land op deze manier te betuigen.

„Dit is mijn bewijs”, zei een emotionele Wong terwijl hij zijn shirt omhoog hield en de sporen van oorlogshandelingen op zijn borst toonde. Wong, volksvertegenwoordiger in Ohio, vertelde eerder in de zitting over zijn ervaringen met racisme tegen Aziaten in de VS. „Mensen trekken mijn loyaliteit al in twijfel omdat mijn uiterlijk niet Amerikaans genoeg is.” Wong kwam in de jaren 60 naar de VS om te studeren. Hij zegt dat hij meermaals fysiek en verbaal is aangevallen om zijn afkomst. Na zijn studie diende hij 20 jaar in het Amerikaanse leger. In 2005 werd hij volksvertegenwoordiger.

Bekijk ook: Moorden schokken Aziatische Amerikanen

In de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap is geschokt gereageerd op onder meer de moordaanslagen op drie massagesalons waarbij halverwege maart acht mensen omkwamen. Zes slachtoffers waren van Aziatische afkomst.

Wong knoopt zijn shirt los om een statement te maken. Ⓒ Reuters

Sinds de opkomst van corona worden er in de VS meer meldingen gemaakt van racistisch geweld tegen deze groep. Zij worden soms verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van het coronavirus, dat door sommige Amerikanen het ’Chinese coronavirus’ wordt genoemd.

Bekijk ook: Aziaten voelen zich vogelvrij verklaard in VS