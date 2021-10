Opnieuw veel doden door alcoholvergiftiging in Rusland

De flessen met de potentieel dodelijke inhoud zijn afgelopen week verkocht op een markt in de Oeral-stad, blijkt uit onderzoek. De Russische politie heeft twee verdachten gearresteerd.

Eerder deze maand stierven in het zuiden van Rusland, niet ver van de grens met Kazachstan, 34 personen door illegaal gedistilleerde drank. Tientallen anderen werden ziek. Ook hier was sprake van het drinken van methylalcohol.

Illegale drankfabriek

Zes mensen werden al opgepakt voor het stoken en verkopen van de alcohol. In een warenhuis in de stad Orsk rolden de autoriteiten een illegale fabriek op. Er werden bijna 1300 flessen geproduceerde alcohol in beslag genomen. „Ik adviseer alle inwoners van Orenburg om geen drank zonder licentie te kopen. Je betaalt daarvoor met je leven”, zei de gouverneur tegen lokale media.

In 2016 kregen mensen in Siberië op grote schaal alcoholvergiftiging. Sindsdien zijn de veiligheidsregels en de controles flink aangescherpt in Rusland.