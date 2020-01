Weer seksrel in feestbajes Zaanstad

In gevangenissen en klinieken komen vaker relaties tussen gedetineerden of patiënten met personeel voor. Ⓒ foto123rf

Opnieuw blijkt een medewerkster van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) een affaire te hebben gehad met een gedetineerde. Relaties zijn absoluut niet toegestaan. Extra pikant is dat de bajesklant een celstraf uitzit voor een zedenzaak en in afwachting is van zijn tbs-behandeling. Dat melden goed ingevoerde bronnen binnen de gevangenis in Zaanstad.