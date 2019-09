Klaver tegen Baudet: doe dan aangifte

Klaver doelde op de beschuldigingen van Baudet richting diens voormalig partijgenoot en penningmeester Henk Otten. Volgens Baudet heeft Otten een poging tot fraude gedaan.

Klaver hield Baudet voor dat de Forumleider zich wel afzet tegen allerlei andere partijen en klaagt over de misdaadcijfers in Nederland, maar als hij misdaad in de eigen partij ziet, geen echte actie onderneemt. Volgens de GroenLinkser moet mogelijke fraude met belastinggeld, in het belang van de belastingbetaler, juridisch uitgezocht worden. „Als er sprake is van faude, dan wil ik graag als belastingbetaler en politicus, dat u aangifte doet.” En: „Als u de politiek wil opschonen, doe het dan ook in uw eigen partij.”

Baudet reageerde dat hij zijn eigen partij al had opgeschoond, doelend op het gedwongen vertrek van Otten. Maar aangifte had hij inderdaad niet gedaan. De suggesties van Klaver daarover belooft hij mee te nemen.

Omdat Klaver even Baudet van zijn stuk bracht, zagen andere fractievoorzitters hun kans om ook Baudet aan te vallen. Zo vroeg Denk-voorman Kuzu naar de planten die de Forum-fractie voor 9000 euro had gekocht. Baudet: „Wij houden van groen.” De vragen over zijn gratis vlucht naar Ibiza met een privéjet vond hij ’kletskoek’. „De een gaat misschien achterop bij iemand op de fiets, de ander kent iemand met een privéjet.”

Baudet hekelde in zijn eigen betoog het immigratiebeleid van het kabinet, Brussel en klimaataanpak. Volgens hem zijn dat dit de drie grote projecten die Nederland naar de afgrond brengen.

Onderwijs

Eerder op de dag deed de oppositie, met name de PvdA, serieus zaken voor meer investeringen in het onderwijs. De coalitiepartijen laten ruimte open voor het inwilligen van het verzoek om een extra financiële impuls voor lerarensalarissen.

In het grote debat over de Prinsjedagplannen, de Algemene Politieke Beschouwingen, proberen oppositiepartijen de plannen voor de begroting aan te passen. Daar is meestal beperkt ruimte voor in de coalitie, maar de regeringspartijen gooien de deur voor dit onderwijsverzoek niet direct dicht.

„Daar is met mij absoluut over te spreken”, zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten zelfs tegen PvdA-leider Asscher. Hij wil dat het kabinet eerst met de leraren om tafel gaat om te kijken of er extra geld nodig is. CU-voormang Gert Jan Segers staat achter deze opstelling.

VVD en CDA, die zich minder afficheren als onderwijspartij, schoten dit verzoek van de oppositie ook niet direct af. Ze willen de grootste voorvechter voor de extra investering, de PvdA die voor een meerderheid in de Eerste Kamer hard nodig kan zijn, niet tegen zich in het harnas jagen.

De regeringspartijen zien daarnaast ook dat er echt een probleem is met het lerarentekort. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vraagt zich wel af of het helpt om het lerarensalaris nog eens te verhogen. Er kunnen dan immers weliswaar mensen naar het onderwijs worden gelokt, wat op zich nodig is in deze krappe arbeidsmarkt, maar ontstaan er dan niet nog meer lege plekken in andere sectoren als de zorg?

Asscher stelt dat er genoeg geld is voor nog meer financiële steun aan het onderwijs: „Er is een overschot in de financiën en een tekort richting de mensen.”

Leenstelsel

Het ging in het debat meer over onderwijs. Het CDA wil de komende tijd met andere politieke partijen op zoek naar een alternatief voor het leenstelsel voor studenten. De christendemocraten willen desondanks niet dat het leenstelsel deze kabinetsperiode nog op de schop gaat. „Ik ga niet het regeerakkoord eenzijdig opbreken”, zegt fractieleider Pieter Heerma. „Maar laten we de komende tijd met elkaar kijken of we de contouren kunnen schetsen voor iets nieuws voor de toekomst.”

Het CDA was altijd al tegen de invoering van het leenstelsel, maar accepteerde het voortbestaan ervan als compromis tijdens de formatie. De partij concludeert nu dat het systeem niet goed is voor studenten. Tegelijkertijd constateert Heerma dat niet iedereen het erover eens is wat er nu precies voor in de plaats moet komen.

Drugs

GroenLinks-voorman Jesse Klaver verraste de Kamer met een pleidooi dat hij zelf wil veranderen. Hij zei tegen zijn collega’s dat politici in het algemeen te veel bezig zijn met scoren.

De leider van de groene partij geeft toe dat hij zichzelf ook schuldig heeft gemaakt aan dit gedrag. Klaver wil zich vanaf nu meer richten op de lange termijn. Om het woord bij de daad te voegen, trok hij meerdere debataanvragen terug.

Voor Klaver zelf was er weinig meer te winnen in het debat. PvdA-leider Lodewijk Asscher maaide hem het gras voor de voeten weg door op een slim moment als eerste in het debat een politiek punt te maken van het lerarentekort.

Een opvallende ontboezeming van Klaver zorgde voor veel hilariteit. „Ik ben echt een totale loser binnen onze partij', zei hij. „Ik word echt uitgelachen, ik heb nul ervaring met drugs." Hij kreeg de lachers op zijn hand, in het bijzonder van zijn eigen fractie.

Bedrijven

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat bedrijven zich weer meer gaan bekommeren om de samenleving. Dat werkgevers die verantwoordelijkheid niet namen en de lonen niet genoeg verhoogd hebben, rechtvaardigt volgens de VVD’er de ingreep van het kabinet op Prinsjesdag. Daardoor worden bedrijven meer belast dan gepland en krijgen burgers dit geld terug in de vorm van een lastenverlichting.

Een deel van de oppositie is blij met deze linksere woorden, maar vindt de daden nog niet genoeg. Zij vragen om meer.

In het debat over de Prinsjesdagplannen tonen een aantal politici zich nog steeds verbaasd over de ogenschijnlijk linksere koers van de VVD. Een koers, met focus op de belangen van de middenklasse, die eerder dit jaar al werd aangekondigd. Diezelfde VVD richtte zich bij de start van deze kabinetsperiode, toen de partij bijvoorbeeld nog het afschaffen van de dividendbelasting verdedigde, nog vooral op bedrijven.

Rupsjes Nooitgenoeg

Coalitiegenoot Rob Jetten (D66) verweet zijn linkse collega’s altijd maar nog meer te willen. Doet Dijkhoff eindelijk wat zij eerder bepleitten, is het nog niet genoeg. „Je kunt natuurlijk altijd om nog meer vragen, maar tel je zegeningen.” Tevreden: „Vergelijk deze Dijkhoff eens met die van vorig jaar.”

Maar de linkse partijen hebben hebben dus meer wensen. Extra geld voor onderwijs, maar ook hogere lonen. Een onderwerp waar SP-leider Lilian Marijnissen op focuste in het rustige debat.

Debat is verademing

Dit jaar wordt er vooralsnog weinig verbaal op elkaar in gehakt door de politici. D66-leider Rob Jetten noemt het debat daarom ’een verademing’. Wel deelde hij zelf een sneer uit aan CDA-minister Wopke Hoekstra die in een lezing recent kritisch was over immigratie. Jetten herinnerde hem eraan dat hij eerder nog immigratie had geprezen. „Wat is er gebeurd met deze verlichte ziel?”

Proces Wilders

Geert Wilders gebruikte de Algemene Politieke Beschouwingen om aandacht te vragen voor zijn ’minder Marokkanen-proces’. De PVV-politicus is woedend dat de Tweede Kamer pas over zijn zaak wil debatteren na het vonnis. Wilders hekelt de ’zeer kwalijke rol’ van voormalig justitieminister Opstelten. „De ambtenaren van die VVD-minister bemoeiden zich uitvoerig met mijn rechtszaak.”

Geert Wilders (PVV) en het kabinet in Vak K tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Ⓒ ANP

De op Prinsjesdag gepresenteerde koopkrachtcijfers, met een koopkrachtstijging van 2,1 procent voor een doorsnee huishouden, zijn voor Wilders niet overtuigend genoeg. „Het is gerommel in de marge. Doe echt iets voor de Nederlanders. Geef dat begrotingsoverschot terug aan de burger.”

Moordaanslag

De PVV-leider begon het debat over de Prinsjesdagstukken met een condoleance richting familie en vrienden van de vermoorde advocaat Derk Wiersum. De aanslag in Amsterdam werpt een schaduw over het urenlange debat. Meerdere fractievoorzitters stonden er al bij stil.

Zwembaden dicht

Regeringspartijen D66 en CU bepleiten in het debat een einde aan het systeem waardoor gemeenten nu in de problemen komen. Zij krijgen minder geld als het Rijk minder geld uitgeeft. En omdat het kabinet het geld niet uitgegeven kreeg door de krappe arbeidsmarkt, er waren gewoonweg niet genoeg extra militairen te vinden bijvoorbeeld, moesten gemeenten bezuinigen. Van dat zogenoemde trap-op-trap-af-systeem willen de partijen af, zodat gemeenten meer duidelijkheid hebben over hun inkomsten en gemeentelijke zwembaden niet plots dicht hoeven door onverwachte bezuinigingen.

Ook wordt er een plan gelanceerd om een parlementair onderzoek te doen naar overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, die te vaak in gebreke blijven.

Tegenbegroting

De drie linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA kwamen vandaag met een alternatief voor de kabinetsplannen. In een tegenbegroting pleiten ze voor het zwaarder belasten van het bedrijfsleven. Het opgehaalde geld zou naar de publieke sector moeten gaan, het eigen risico zou gehalveerd moeten worden, het minimumloon extra verhoogd en de btw-verhoging teruggedraaid.

Het CPB heeft naar hun tegenbegroting gekeken en concludeert dat de linkse partijen de lasten voor bedrijven met 7 miljard willen verhogen ten opzichte van het kabinet. Gezinnen krijgen juist extra lastenverlichting (0,6 miljard) ten opzichte van de kabinetsplannen waarin de lasten al verlaagd worden. De beweging die het kabinet ingezet heeft, bedrijven extra belasten om wat terug te geven aan burgers, wil de linkse oppositie dus nog forser maken.

