LIVE Oppositie: bedrijven veel zwaarder belasten

De drie partijen komen vandaag met een alternatief voor de kabinetsplannen. Het CPB heeft naar hun tegenbegroting gekeken en concludeert dat de linkse partijen de lasten voor bedrijven met 7 miljard willen verhogen ten opzichte van het kabinet. Gezinnen krijgen juist extra lastenverlichting (0,6 miljard) ten opzichte van de kabinetsplannen waarin de lasten al verlaagd worden.

Bekijk ook: Geen extra geld voor drugsbestrijding

De drie linkse partijen willen dat het opgehaalde geld wordt gestoken in hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. Ook moet het eigen risico in de zorg volgens hen worden gehalveerd. Het minimumloon zou 2,5 procent extra omhoog moeten. Daarnaast zien de drie partijen de btw-verhoging graag afgeschaft.

De beweging die het kabinet met Prinsjesdag maakte - de bedrijven meer belasten dan gepland en dat geld aan burgers geven - zou de linkse oppositie dus nog steviger willen inzetten.

Vandaag en morgen wordt gedebatteerd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de plannen van het kabinet. Partijen staan in dat debat altijd sterker als ze niet alleen kritiek hebben maar ook geloofwaardige alternatieven kunnen presenteren die, zoals deze plannen, ook door het CPB bekeken zijn.

Het CPB heeft gekeken of de uitgaven ten opzichte van de inkomsten niet enorm stijgen door deze plannen. Dat is niet het geval. Het CPB bekijkt bij tegenbegrotingen niet wat de effecten op koopkracht en economische groei zijn.

Onze verslaggeefster Inge Lengton zal vanaf 10.15 uur live tweeten: