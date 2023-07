Explosies bij woningen in Rotterdam

De eerste explosie was rond 02.45 uur aan de Jensiusstraat. Na de explosie ontstond er brand. Die heeft de brandweer geblust. De bewoner is voor de zekerheid nagekeken door het ambulancepersoneel.

Ongeveer een uur later was het raak aan de Nassaustraat. Getuigen zagen daar een auto wegrijden na de ontploffing. Ook hier brak brand uit, meldt het AD. Volgens de krant was dezelfde portiek in de zomer van 2021 beschoten.