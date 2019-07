Jan Reinier de Jong Ⓒ Jos Schuurman

Odoorn - De warmte van afgelopen dagen heeft de droogte in ons land geen goed gedaan. In heel Nederland is er een neerslagtekort dat op sommige plekken meer dan tweehonderd millimeter is. Het gaat de komende dagen wel íéts regenen, maar lang niet genoeg om de droogte op te heffen.