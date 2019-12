Politie-actie tegen grootschalige wapenhandel

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De politie heeft op veertien plekken in het land invallen gedaan in een langlopend onderzoek naar grootschalige wapenhandel. Daarbij zijn acht mensen aangehouden, meldden de politie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag. Bij de actie zijn twee handvuurwapens, twee dozen munitie, cashgeld en 100 kilo vuurwerk in beslag genomen.