Ex-president Bolivia gestrand in Paraguay

Evo Morales kondigt zijn vertrek aan. Ⓒ AFP

MEXICO-STAD - De vlucht van een Mexicaans vliegtuig dat ex-president Evo Morales van Bolivia naar zijn ballingsoord Mexico moest brengen, is onderbroken. Het vliegtuig is gedwongen te landen in de hoofdstad van Paraguay, Asunción, nadat een reeks Latijns-Amerikaanse landen hadden geweigerd het toestel toe te laten in het luchtruim.