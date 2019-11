Morales verlaat Bolivia en vliegt naar Mexico

Volgens de Mexicaanse minister Marcelo Ebrard van Buitenlandse Zaken is het leven van Morales in gevaar als hij in Bolivia blijft en wordt hem om ’humanitaire redenen asiel verleend’.

Morales zelf twittert dat hij snel zal terugkeren, ’met meer kracht en energie. In zijn land is het ondertussen zeer onrustig. Voor- en tegenstanders van de president gaan elkaar te lijf. Het leger heeft na een oproep van de politie laten weten te helpen om beide kampen uit elkaar te houden.

De positie van Morales, die sinds 2006 aan de macht was in Bolivia, was onhoudbaar geworden nadat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen had vastgesteld. Politiemensen sloten zich aan bij demonstrerende burgers en de legerleider zei dat Morales was gevraagd het veld te ruimen.

Mexico was één van de landen die kritiek hadden geuit op de wijze waarop Morales ten val is gebracht. „Het is een staatsgreep, omdat het leger het vertrek van de president heeft gevraagd”, zei minister Ebrard eerder.