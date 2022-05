Poetin bezoekt militairen die gewond raakten in Oekraïne

Poetin droeg een doktersjas en sprak met een gewonde over diens baby en zei dat die wel trots op zijn vader zal zijn. Eerder op de dag had een Kremlinwoordvoerder gezegd dat Poetin gewonden zou bezoeken, omdat hij geïnteresseerd is in het lot van de militairen die gewond raakten in "de speciale militaire operatie", zoals de oorlog tegen Oekraïne in het Kremlin wordt genoemd.

Het is niet bekend hoeveel Russen of hun Oost-Oekraïense bondgenoten gewond of gesneuveld zijn. Het Russische defensieministerie gaf voor het laatst in maart op dat er 1351 militairen waren omgekomen. Volgens Kiev zijn er in drie maanden oorlog al bijna 30.000 Russische militairen gesneuveld.