Dief die werk van Banksy in Oekraïne stal riskeert 12 jaar cel

Uitsluitend de ’hoofddader’ wordt voor diefstal vervolgd onder de krijgswet en riskeert maximaal twaalf jaar gevangenisstraf, melden de autoriteiten. „Hij was zich bewust van de waarde van het werk en was van plan de graffiti te verkopen en naar eigen goeddunken over het ontvangen geld te beschikken”, aldus het OM maandag. „Daartoe riep hij de hulp in van mannen die niet op de hoogte waren van zijn bedoelingen en die hij verzekerde dat hij over alle benodigde vergunningen beschikte om de muurschildering te demonteren.”

Bewoners zagen de diefstal gebeuren en schakelden de politie in. De afbeelding is in beslag genomen en het Oekraïense ministerie van Cultuur besluit wat ermee moet gebeuren. Banksy, wiens identiteit nog altijd niet bekend is, bevestigde half november dat hij op verschillende plekken in Oekraïne muurschilderingen heeft gemaakt. Het gaat om zeven werken in onder meer Kiev, Irpin en Borodianka. Die worden nu bewaakt.