Netanyahu spreekt van noodsituate in Israël door corona

Premier Benjamin Netanyahu tijdens een kabinetsberaad. Ⓒ AFP

TEL AVIV - Door de heropleving van het coronavirus is in Israël sprake van een noodsituatie. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu zondag gezegd tijdens een kabinetsberaad. „We zitten midden in een nieuwe corona-aanval. Het gaat om een zeer sterke uitbraak, wereldwijd én bij ons.” De regering komt maandag opnieuw bijeen om te praten over verdere beperkende maatregelen. „Als we de verspreiding van het virus niet stoppen, is dat zowel slecht voor de gezondheid als voor de economie. Het zal veel burgers van de staat Israël het leven kosten”, waarschuwde Netanyahu.