Transavia schrapt op vrijdag en zaterdag opnieuw vluchten

Die vluchten komen van, of gaan naar luchthavens in Frankrijk, Kroatië en Italië. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat reizigers vanuit of naar Kopenhagen, Sevilla, Faro, Athene, Lissabon en Alicante gedupeerd zijn door de problemen bij Transavia. Volgens de krant zijn daardoor naar schatting enkele duizenden passagiers getroffen.

Transavia kampt met een tekort aan materieel waardoor de vluchten in de problemen kwamen. Zo had de luchtvaartmaatschappij verwacht inmiddels te beschikken over vijf leasetoestellen van Blue Air, een Roemeense maatschappij die onlangs failliet ging. Maar de voorbereidingen om deze vliegtuigen operationeel te krijgen duren langer dan gedacht. Van de vijf zijn inmiddels twee inzetbaar.

Langdurig onderhoud

Daarnaast staan twee vliegtuigen van Transavia aan de grond voor langdurig onderhoud. Dat is nodig na bliksemschade aan het ene vliegtuig; het andere vliegtuig liep blikschade op na een aanrijding met een servicewagen op een luchthaven. Verder vinden er ook nog eens meer reguliere onderhoudswerkzaamheden plaats dan normaal, aldus de woordvoerder.

Hij benadrukt dat Transavia "teleurgesteld" is over de situatie, en dat de luchtvaartmaatschappij achter de schermen hard werkt aan een oplossing. Hoe die oplossing eruit gaat zien, daar wil hij niets over zeggen. Transavia meldde eerder al dat reizigers worden gecompenseerd via de Europese regels. Volgens die regels kunnen zij hun ticketkosten terugkrijgen als een vervangende vlucht niet mogelijk is.