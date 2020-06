Kroegen sluiten deuren uit angst voor coronaboete: ’We spelen de hele dag politieagentje’

Op 1 juni was het nog gezellig druk op het Stratumseind in Eindhoven, maar inmiddels heeft meer dan de helft van de kroegen daar de deuren alweer gesloten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Bart van Overbeeke Fotografie

Rotterdam - Met het mooie weer op komst houden kroegen hun hart vast. Door de verwachte drukte is het zeer de vraag of alle maatregelen te handhaven zijn. In een populair uitgaansgebied in Eindhoven sloot al meer dan de helft van de kroegen de deuren uit angst voor een coronaboete. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit daarom voor directe versoepeling van de maatregelen.