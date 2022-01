Vijfde inleidende zitting in zaak rond verdwenen studente Sumanta Bansi

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Het Openbaar Ministerie verdenkt B. ervan dat hij de destijds 22-jarige Bansi ergens tussen 17 en 27 februari 2018 in Hoorn om het leven heeft gebracht en haar stoffelijke resten heeft laten verdwijnen. De studente biomedische wetenschappen woonde destijds in bij B. en zijn gezin. Volgens het OM verwachtte Bansi een kind van B. en zou zijn vader daar kwaad om zijn geweest. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap had de studente onder druk van de familie al besloten tot een abortus.

B. ontkent. Hij werd in november 2020 samen met zijn vader opgepakt. De rechtbank stelde in februari vorig jaar de vader op vrije voeten. Ook de echtgenote en de broer van Manodj zijn door het OM als verdachten aangemerkt, maar zij zitten niet meer vast. Het is tot dusver niet duidelijk of zij worden vervolgd. Het alibi van B. zou niet sluitend zijn. Ook beschikt justitie over verdachte afgeluisterde telefoongesprekken tussen B. en zijn broer.