Zaak rond verdwenen studente Sumanta: vrouw en broer Manodj B. niet langer verdacht

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Dat maakte de officier van justitie dinsdag bekend tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Alkmaar. De Surinaamse Sumanta verdween begin 2018 spoorloos. Zij was zwanger van de – getrouwde – Manodj B. Dat was al eens eerder gebeurd, maar toen liet ze het kind onder druk van de familie B. weghalen. Dit keer was ze dat niet van plan, zo liet ze haar moeder in Suriname weten.

Sumanta woonde in bij het gezin B., nadat ze vanuit Suriname naar Nederland kwam om biomedische wetenschappen te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds haar verdwijning is meermalen en op meerdere plekken gezocht naar haar lichaam, zonder resultaat. Het OM denkt dat zoon Manodj B. de jonge vrouw om het leven heeft gebracht en haar lichaam heeft verborgen, samen met zijn vader Dwarka B.

’Opmerkelijk’

Het OM neemt pas over enkele maanden een beslissing over gelijktijdige berechting van vader Dwarka B., die niet meer in hechtenis zit. De rechtbank reageerde daar ontstemd op. ,,Opmerkelijk”, vond de voorzitter, omdat het om dezelfde feiten gaat. Het is niet duidelijk waarom de officier er de voorkeur aan geeft om de zaken apart van elkaar te behandelen.

Advocaat Peter Plasman pleitte voor schorsing van de voorlopige hechtenis van Manodj B., die sinds november 2020 achter de tralies zit.

Volgens Plasman is het onwaarschijnlijk dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak voor de zomer zal plaatshebben, en zal het voortduren van de hechtenis bij Manodj B. de indruk wekken dat de rechtbank al een oordeel over hem heeft geveld. De rechtbank beslist daar in de loop van de ochtend over.

Manodj B. ontkent tot nu toe dat hij iets met de verdwijning van Sumanta te maken heeft. Hij was geëmotioneerd tijdens de zitting, maar wilde niets zeggen. Het OM vervolgt hem niet alleen voor moord, maar ook voor het verdonkeremanen van het lichaam van Sumanta.

De moeder van de jonge vrouw woonde de behandeling vanuit Suriname bij via een telefoonverbinding. Op 28 maart is er weer een inleidende zitting in de strafzaak.