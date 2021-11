Verdachte opgepakt voor brandstichtingen rond e-bikeshop

In januari dit jaar gingen een bedrijfspand en voertuigen in Cuijk in de hens. In mei en juni waren er branden in Cuijk en in Nijmegen, in oktober werden twee woningen in beide plaatsen beschoten. Daarbij raakte niemand gewond.

De brandstichtingen en schietpartijen waren volgens de politie gericht tegen de eigenaren van een e-bikeshop en mensen uit hun omgeving. De politie zette een speciaal rechercheteam op de zaak. Dat team kwam uiteindelijk de verdachte op het spoor en kon hem dinsdag in de boeien slaan. Dat gebeurde in een woning in Nijmegen waarin hij op dat moment was. De recherche doorzocht behalve deze woning ook de eigen woning van de verdachte en nam bij invallen allerlei niet nader genoemde spullen in beslag.

De 31-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichtingen. In het belang van het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen.