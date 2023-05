Orka’s bijten weer van zich af bij Spaanse kust: ’Alsof ze de boot uit elkaar wilden scheuren’

Bij het zien van de groep orka’s deed de bemanning de motor al uit om minder op te vallen, maar dat mocht niet baten. Boyes filmde het moment waarop de omvangrijke zeedieren het vaartuig begonnen aan te vallen. Ze gingen volgens haar een uur lang door. De dieren wisten het roer te breken en beukten een gat in de romp, meldt The Sun. Een bemanningslid probeerde het binnenlopende water met emmers te hozen, terwijl een andere de Spaanse kustwacht contacteerde. Die kwamen snel ter plaatse met een speedboot en een helikopter met een pomp. Het jacht werd naar de haven van Barbate in Cádiz gesleept.

Een orka zwemt weg van de boot. Ⓒ instagram april_georgina

Een van de reddingsboten die ter plaatse kwam na de orka-aanval. Ⓒ instagram april_georgina

Boyes benadrukt op Instagram dat de crew professioneel met de aanval omging en ze de orka’s niets kwalijk neemt en „niet wil demoniseren.” De bemanning bleef ongedeerd. Ze pleit voor meer onderzoek naar het fenomeen.

Orka’s die boten aanvallen zijn in principe zeldzaam, maar in de wateren rond de Straat van Gibraltar werden er sinds mei 2020 al meer dan vijfhonderd incidenten gemeld. Drie boten werden door orka’s zelfs tot zinken gebracht.

Orka-wraak

Wetenschappers zoeken al enkele jaren naar een verklaring voor het afwijkende gedrag. Volgens een rapport van de Portugese marinebioloog Alfredo López Fernandez van de Universiteit van Aveiro zou het kunnen gaan om één vrouwelijke orka, ’White Gladis’, die in het verleden een traumatische ervaring had met een boot, schepen begon aan te vallen, en dat gedrag ook aanleerde aan andere volwassen orka’s en hun kalveren.