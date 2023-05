Premium Het beste van De Telegraaf

Dodelijke clash tussen Iraanse leger en Taliban: conflict om water

De Helmand stroomt voor het grootste deel door Afghanistan, maar mondt uit in Iran. Ⓒ anp

TEHERAN - De spanning is om te snijden aan de Iraans-Afghaanse grens. Het Iraanse leger en troepen van de Taliban raakten er het afgelopen weekeinde slaags. Oorzaak van het geweld is een langslepend conflict over het water in de Helmand-rivier. Iran beschuldigt Afghanistan ervan veel minder te geven dan is afgesproken.