Beëindigt noodverordening vuurwerkoverlast Roosendaal?

Honderden jongeren verzamelen zich ’s avonds steeds in een aantal wijken om daar vervolgens zwaar vuurwerk af te steken, brand te stichten en vernielingen te plegen. De nu afgekondigde noodverordening geldt voor de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk, Westrand in Roosendaal.

Een gemeentewoordvoerder vertelt: „De noodverordening is erop gericht om personen te weren die niets te zoeken hebben in die wijken en behelst verder een verbod om zowel vuurwerk als objecten die als wapen gebruikt kunnen worden, bij zich te dragen. Iedereen die niets te zoeken heeft in de betreffende wijken mag daar niet komen.”

Het komt erop neer dat personen die volgens de bevolkingsadministratie niet woonachtig zijn in Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand zich daar niet mogen ophouden met uitzondering van mensen die kunnen aantonen dat ze werken of onderwijs volgen in de betreffende wijken of met het openbaar vervoer door die wijken reizen.

Het verbod op het bezit van vuurwerk geldt voor publiekelijk toegankelijke plaatsen. „Ook is het is verboden om zonder redelijk doel voorwerpen bij zich te hebben die gebruikt kunnen worden als wapen. Daar wordt onder meer verstaan: vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, stenen, stokken en kettingen.”

Gevangenisstraf of duizenden euro’s boete

De verordening is vooralsnog geldig tot en met 9 december. Overtreders moeten rekening houden met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal € 4.350.

Na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw is het aantal klachten van vuurwerkoverlast sterk toegenomen. Dit is niet alleen een Roosendaals probleem maar speelt ook elders in het land, zoals bijvoorbeeld in Arnhem.

’De maat is vol!’

Maandagavond nam burgemeester Van Midden zelf al een kijkje in de wijk Langdonk. Hij schrok enorm van wat hij daar aantrof: „Dat waren niet-Nederlandse taferelen. Ik zeg nu: de maat is vol! In de afgelopen dagen heeft de politie meebewogen en de-escalerend opgetreden. Maar dat werkte niet goed genoeg. Nu ben ik genoodzaakt om een aantal zware maatregelen te gaan treffen ter herstel van de rust en openbare orde in Roosendaal.”

Vanaf dinsdagavond was er in de Brabantse stad al een samenscholingsverbod van kracht maar dat had niet het gewenste effect: ook dinsdagavond en –nacht was het weer erg onrustig in onder meer de wijk Langdonk waar onder meer brandjes werden gesticht, vuurwerkbommen werden afgestoken en reljeugd een kat- en muisspelletje speelde met de politie en brandweermensen werden bekogeld. De noodverordening moet aan die situatie nu een einde maken.